НАСА сделало жест в связи со смертью Леонова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) прервало прямую трансляцию выхода астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук в космос, чтобы сообщить о смерти космонавта Алексея Леонова.

Эндрю Морган и Кристина Кук в 14.44 (мск) начали очередной выход в космос с борта Международной космической станции (МКС). Астронавты должны были заменить две водородно-никелевые батареи на более мощные литий-ионные. Однако трансляция их выхода была прервана сообщением о смерти космонавта Алексея Леонова, передает ТАСС.

Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной его смерти могла статьсердечная недостаточность.

Соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН и Роскосмосе.

Также в Кремле рассказали о дружбе Владимира Путина и Алексея Леонова.