Стало известно о планах США отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию

США решили направить в Саудовскую Аравию тысячи военнослужащих. Причиной этого стали нападения на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Об отправке американских военных в Саудовскую Аравию сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. При этом число военнослужащих не уточняется.

Министерство обороны США пока данную информацию не прокомментировало.

Напомним, в сентябре ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.

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