Создавшего спецэффекты для «Аватара» россиянина посадили на 26 лет

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил гражданина России Сергея Кудрявцева к 26 годам тюремного заключения за убийство родителей, в котором он ранее сознался.

Соответствующее постановление в отношении Кудрявцева, обладающего гражданством России и Новой Зеландии, суд вынес в пятницу, 11 октября, сообщает РИА «Новости».

Сергей работал специалистом по визуальным эффектам и участвовал в создании фильмов, в числе которых «Властелин колец» и «Аватар».

Ранее Кудрявцев признался в том, что зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира в их доме в Лондоне. Поводом к убийству стал конфликт из-за пса по кличке Энзо, с которым, по мнению Кудрявцева, родители плохо обращались.