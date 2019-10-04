Россиянин признался в убийстве родителей в Лондоне

Гражданин России Сергей Кудрявцев, работавший над созданием фильма «Властелин колец», признался в убийстве родителей в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, пишет Daily Mail.

По информации издания, 48-летний Кудрявцев, обладающий двойным гражданством России и Новой Зеландии, зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ссора между родителями и сыном произошла 20 мая в их доме в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для конфликта стал пес Сергея по кличке Энзо.

Тела Татьяны и Владимира были найдены полицией спустя три дня, Сергей сам вызвал правоохранителей.

Мать подозреваемого работала лектором в университете, а сам Сергей участвовал в создании фильмов «Властелин колец» в качестве специалиста по визуальным эффектам.

На слушании в суде Кудрявцев признал свою вину в убийствах. Он представлял себя в суде самостоятельно.