Стас Михайлов призвал помолиться за Заворотнюк

Певец Стас Михайлов призвал прекратить спекулировать на теме здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение в одной из московских клиник.

«Я – человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!», – написал Стас Михайлов в своем Instagram.

Аналогичный пост позже разместил на своей странице в Instagram Николай Басков.

Напомним, СМИ сообщали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.

Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельная. На данный момент Заворотнюк перевезли в другое медучреждение, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.