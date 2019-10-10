Самолет с отказавшим шасси приземлился в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолет с отказавшей стойкой шасси, сообщают СМИ.

Самолет летел в Москву из Уфы, сообщает РЕН-ТВ.

Изначально РЕН-ТВ сообщил о том, что с проблемами с шасси приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, однако в компании «Гражданские самолеты Сухого» заявили газете ВЗГЛЯД, что эта информация не соответствует действительности – инцидент произошел с лайнером другого производителя.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в аэропорт Шереметьево вернулся самолет Bombardier, вылетевший из Москвы в Череповец.

«Самолет Bombardier CRJ 200 рейсом Москва – Череповец вернулся в аэропорт вылета Шереметьево из-за неубранного шасси. В 14.48 самолет сел в штатном режиме», – сказал источник.

На борту было 30 пассажиров и три члена экипажа.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Шереметьево и загорелся. У него подломились стойки шасси, которые, как предполагается, пробили топливные баки. Погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек.

СК предъявил обвинение пилоту.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД