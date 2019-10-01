Пользователи Сети пристыдили Боярского за нарушение ПДД

В Сети появилось фото, на котором автомобиль народного артиста Михаила Боярского припаркован на встречной полосе в центре Петербурга.

Фотографию автомобиля, стоящего на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в соцсетях. Также на фото присутствует и его владелец – человек, похожий на актера Михаила Боярского.

«И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать», – сказал один из очевидцев, пишет «Фонтанка.ру».

Сам Боярский, комментируя ситуацию изданию, подтвердил, что этот автомобиль принадлежит ему. Однако актер заявил, что сегодня на перекрестке Невского и Большой Конюшенной не проезжал, но в принципе там «бывал».

«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», – также сказал он.

Ранее в сети обсуждалась видеозапись того, как автомобиль Пугачевой подъехал прямо к поезду.

Тогда в РЖД пояснили, что машина ехала по технической платформе № 2 и не мешала пассажирам, но при этом признали, что подъезжать к составам может только спецтехника.

Представитель Пугачевой заявил, что инцидент произошел «в технической зоне, где никому помешать не могли».