Пугачеву довезли к поезду на машине по перрону московского вокзала

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, подъехав к вагону поезда одного из столичных железнодорожных вокзалов на автомобиле.

Алла Пугачева и Максим Галкин подъехали к вагону поезда дальнего следования «Москва – Рига» на автомобиле класса «люкс». Видео приезда примадонны сняли поклонники и опубликовали в Сети.

Некоторые пользователи возмутились поведением певицы. «Она не одна всю жизнь пашет, а правила для всех, включая «королевский статус». К тому же, если ей уж так тяжело ходить, то для этого существуют инвалидные коляски», – написала laraisthmusyard.

Однако нашлись и те, кто поддержал Пугачеву. «А что здесь такого? Что вы возмущаетесь? Алла Борисовна такого обслуживания и внимания заслужила! Заслужите и вы! На перрон, кстати, разрешено заезжать...но, не всем! Заслужите!» – написала torikovae.

Также многие подписчики просто пожелали «счастливого пути».

Ранее Алла Пугачева опубликовала видео с «самым светлым и мужественным» человеком в ее жизни.