Пугачева опубликовала видео с «самым светлым и мужественным» человеком в ее жизни

Певица Алла Пугачева опубликовала видеозапись с вечеринки дизайнера Валентина Юдашкина, на которой модельер организовал показ своей коллекции женских платьев и костюмов.

Мероприятие прошло в честь открытия летней веранды ресторана Юдашкина, сообщает «Московский комсомолец».

На одном из видео, размещенном в Instagram Пугачевой, модельер вышел к гостям шоу поблагодарить их за поддержку. Дизайнер при этом улыбается и выглядит счастливым.

«Наш любимый Валечка. Здоровья тебе и счастья, самый светлый человек в моей жизни. Самый мужественный», – произнесла певица, увидев Юдашкина.

Муж Пугачевой комик Максим Галкин также поприветствовал дизайнера, выкрикнув в его адрес «Браво!».

Сообщается, в 2016 году Юдашкин не смог лично представить коллекцию на Неделе моды в Париже. Позже появилась информация, что дизайнер оказался в больнице, а затем Иосиф Кобзон рассказал, что у модельера онкологическое заболевание. В 2017 году Юдашкин публично признался, что болен раком.