РЖД пояснила инцидент с машиной Пугачевой на вокзале

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали ситуацию на Рижском вокзале в Москве, где певица Алла Пугачева подъехала к вагону поезда на автомобиле.

В РЖД пояснили, что автомобиль Пугачевой ехал по технической платформе №2. Машины не было на платформе №1, где пассажиры заходят в поезд. Таким образом, певица пассажирам не мешала, передает РИА «Новости».

При этом в дирекции признали, что подъезжать к составам может только спецтехника. Действия сотрудников Рижского вокзала в связи с этим проверят.