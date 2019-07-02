Представитель Пугачевой объяснил ее проезд по перрону

Представитель Аллы Пугачевой прокомментировал проезд певицы по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

«Мы приехали за один час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было. Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней. У нас до этого «Газель» с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков. Мы находились в технической зоне, где никому помешать не могли», – сообщил представитель Пугачевой телеканалу «Звезда».

Напомним, 1 июля в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву подвезли к вагону поезда на автомобиле.

Позже в РЖД отметили, что машина ехала по технической платформе и не мешала остальным пассажирам, но действия сотрудников все-таки решили проверить.

Инцидент также прокомментировал Владимир Винокур, отметив, что сам «донес бы ее на руках».