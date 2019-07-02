Винокур объяснил проезд Пугачевой по перрону

Артист Владимир Винокур прокомментировал ситуацию на Рижском вокзале в Москве, где певица Алла Пугачева подъехала к вагону поезда на автомобиле.

«Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?» – сказал Винокур «Пятому каналу».

Юморист добавил, что примадонна «заслужила своей жизнью» право на особое отношение.

Он также отметил, что в основном критикуют певицу «злопыхатели»: «Комментарии – это не от тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом, перед ней как человеком. Это злопыхатели. Не так уж много их».

Винокур посоветовал «прощать такие вещи». «Я бы ее донес на руках», – заключил он.

Напомним, 1 июля в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву подвезли к вагону поезда на автомобиле.

Позже в РЖД отметили, что машина ехала по технической платформе и не мешала остальным пассажирам, но действия сотрудников все-таки решили проверить.