Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что сотрудники службы безопасности Украины (СБУ), работавшие при предыдущей власти, покрывали контрабандистов.

В эфире программы «Свобода слова» на ICTV Гончарук заявил, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры.

«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силы министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и СБУ качественно отличаются... от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого», – цитирует его УНИАН.

Гончарук подчеркнул, победу над контрабандистами обеспечит скоординированная работа силовых структур и правительства.

Ранее премьер Украины процитировал предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа и призвал «сделать Украину снова великой».

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