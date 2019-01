Названы худшие ВВС в мире

Американское военное издание We Are The Mighty опубликовало рейтинг худших в мире, по мнению портала, военно-воздушных сил.

Первые три строчки рейтинга заняли Сирия, КНДР и Саудовская Аравия, передает RT.

В частности, про Сирию We Are The Mighty пишет, что сирийцам с их устаревшими самолетами приходится сталкиваться с более современной авиацией стран, которые регулярно вторгаются в воздушное пространство САР. Как подчеркивает издание, Сирии повезло, что в воздухе ее поддерживают ВКС России.

Кроме того, в рейтинг включены Мексика, Пакистан, Украина, Иран, Греция, Китай и Канада.

Так, издание отметило, что самолеты украинских ВВС не просто устарели, они падают без участия противника. Киеву припомнили гибель 44-летнего американского подполковника Сета Неринга.

Неринг погиб в октябре, когда в Винницкой области разбился истребитель Су-27.