Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
Суд приговорил экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова к 20 годам
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии вынес бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову наказание – лишение свободы на 20 лет и штраф в 100 млн рублей.
Сафонов признан виновным в создании преступного сообщества и получении взяток. В соответствии с решением суда, Сафонов должен провести 20 лет в колонии строгого режима и выплатить штраф в размере 100 млн рублей, передает ТАСС.
Сам Алексей Сафонов не признал вину в совершении инкриминируемых преступлений.
В апреле бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов, владеющий квартирами в Дубае, получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.
Ранее суд в Приморье вынес приговор экс-полицейскому за получение крупной взятки от грузоперевозчика в период с 2019 по 2023 годы.