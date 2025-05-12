Суд приговорил экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова к 20 годам

Tекст: Дарья Григоренко

Сафонов признан виновным в создании преступного сообщества и получении взяток. В соответствии с решением суда, Сафонов должен провести 20 лет в колонии строгого режима и выплатить штраф в размере 100 млн рублей, передает ТАСС.

Сам Алексей Сафонов не признал вину в совершении инкриминируемых преступлений.

В апреле бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов, владеющий квартирами в Дубае, получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.

Ранее суд в Приморье вынес приговор экс-полицейскому за получение крупной взятки от грузоперевозчика в период с 2019 по 2023 годы.