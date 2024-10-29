Экс-полицейского из Приморья приговорили к 10 годам за взятку в 1,35 млн рублей

Бывшего полицейского из Находки приговорили к 10 годам за взятку 1,35 млн руб

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Приморье вынес приговор бывшему полицейскому, признав его виновным во взяточничестве, сообщает РИА «Новости». Экс-заместитель командира ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Находке осужден на 10 лет лишения свободы и оштрафован на 2,7 млн рублей за получение через посредника взятки в размере 1,35 млн рублей.

Эти средства были переданы ему руководителем компании, занимающейся грузоперевозками, в обмен на освобождение водителей от административной ответственности за нарушение ПДД.



Прокуратура Приморья уточнила, что при вынесении приговора суд учел позицию обвинения. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, на срок шесть лет.

Кроме того, он лишен звания майора полиции, а полученные в качестве взятки деньги, в размере 1,23 млн рублей, конфискованы в пользу государства.

Помимо конфискации взятки, суд постановил изъять у бывшего полицейского 350 тыс. рублей из его личных средств и автомобиль. Однако приговор пока не вступил в законную силу, и у осужденного есть возможность его обжаловать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего начальника управления связи Вооруженных Сил России Александрa Оглоблинa обвинили в получении взятки свыше 10 млн рублей, что привело к его аресту.

Кроме того, единственная женщина-инспектор ДПС в Москве Мария Колпак была задержана по обвинению в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

Адвоката бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали за участие в передаче взятки на сумму 3 млн рублей.