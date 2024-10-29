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Экс-полицейского из Приморья приговорили к 10 годам за взятку в 1,35 млн рублей
Бывшего полицейского из Находки приговорили к 10 годам за взятку 1,35 млн руб
Суд в Приморье вынес приговор экс-полицейскому за получение крупной взятки от грузоперевозчика в период с 2019 по 2023 годы.
Суд в Приморье вынес приговор бывшему полицейскому, признав его виновным во взяточничестве, сообщает РИА «Новости». Экс-заместитель командира ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Находке осужден на 10 лет лишения свободы и оштрафован на 2,7 млн рублей за получение через посредника взятки в размере 1,35 млн рублей.
Эти средства были переданы ему руководителем компании, занимающейся грузоперевозками, в обмен на освобождение водителей от административной ответственности за нарушение ПДД.
Прокуратура Приморья уточнила, что при вынесении приговора суд учел позицию обвинения. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, на срок шесть лет.
Кроме того, он лишен звания майора полиции, а полученные в качестве взятки деньги, в размере 1,23 млн рублей, конфискованы в пользу государства.
Помимо конфискации взятки, суд постановил изъять у бывшего полицейского 350 тыс. рублей из его личных средств и автомобиль. Однако приговор пока не вступил в законную силу, и у осужденного есть возможность его обжаловать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего начальника управления связи Вооруженных Сил России Александрa Оглоблинa обвинили в получении взятки свыше 10 млн рублей, что привело к его аресту.
Кроме того, единственная женщина-инспектор ДПС в Москве Мария Колпак была задержана по обвинению в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.
Адвоката бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали за участие в передаче взятки на сумму 3 млн рублей.