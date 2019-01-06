Эрдоган посетит Россию в январе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует до конца января посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Российский и турецкий лидеры обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и контракт по закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС.

В декабре Эрдоган уже сообщал о намерении посетить Москву и встретиться с президентом России с глазу на глаз. Однако тогда в Кремле сообщили, что в планах Владимира Путина на ближайшие дни нет встречи с Эрдоганом.