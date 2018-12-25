Песков прокомментировал планы Эрдогана встретиться с Путиным

В планах президента России Владимира Путина на ближайшие дни пока нет встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока в графике таких договоренностей нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом.

Песков также заявил, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию пока находится в стадии подготовки и согласования.

Вместе с тем, ранее Эрдоган заявил о своем намерении посетить в ближайшие дни Москву с визитом и встретиться с президентом России. «Сегодня-завтра мои коллеги посетят Москву, обсудят происходящее в Сирии, а сразу после этого, как я предполагаю, у меня будут там переговоры с Путиным. Думаю, это будет встреча с глазу на глаз», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».