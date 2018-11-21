Члены делегации Порошенко обменялись бандеровским приветствием после выдачи томоса

Представители делегации украинского президента Петра Порошенко обменялись бандеровским приветствием сразу после церемонии вручения томоса об автокефалиии так называемой Православной церкви Украины.

Кто-то из членов делегации прямо в соборе святого Георгия в Стамбуле выкрикнул: «Слава Украине!», на что несколько человек ответили: «Героям слава!», передает ТАСС.

Сам Порошенко после вручения томоса заявил, что этот документ – «это еще один акт провозглашения независимости Украины». «Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, особенно тех, кто был вне общения с вселенским православием, кого несправедливо называли неканоническими», – сказал президент Украины.

При этом на вопрос российских журналистов о том, кто является главой церкви на Украине, Порошенко ответил: «Россия – агрессор».

В воскресенье утром константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новой украинской структуры митрополиту Епифанию томос об автокефалии, который подписал в субботу.