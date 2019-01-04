Порошенко поехал просить томос у Константинополя

Президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий 5-6 января планируют встретиться в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщила пресс-служба украинского парламента.

«5-6 января 2019 года председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий вместе с делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко осуществит рабочий визит в Турецкую республику», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости»

По тем же данным, на 5 января запланированы переговоры Порошенко и Парубия с Эрдоганом и посещение Константинопольского патриархата.

Церемония вручения томоса должна пройти 6 января. После нее планируется проведение совместной божественной литургии Варфоломея и главы «новой украинской церкви» Епифания.

В середине декабря в Киеве прошел «объединительный собор», по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.