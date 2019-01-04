Украина удивила белорусских пограничников

Белорусский политический обозреватель и журналист Павел Карназыцкий прокомментировал выдворение с Украины.

По его словам, «белорусская таможня была очень удивлена, когда им с украинской стороны отправили пешехода с сопроводительными документами и без особых вещей». Он пожаловался на то, что на Украине ему даже «переодеться не дали».

«Утром гулял с собакой, разрешили только собаку завести домой, и все», – приводит его слова Sputnik.

Карназыцкий сообщил, что через адвоката, который «считает, что на Украине правовое государство», намерен оспаривать решение о выдворении, передает РИА «Новости».

Журналист добавил, что «в крайнем случае» не будет въезжать на Украину в течение трех месяцев – «до следующих президентских выборов».

Он отметил, что СБУ считает его «главным врагом и главной угрозой национальной безопасности, которая существует», поскольку журналист «подвергал сомнению российскую агрессию».

«Наверное, из-за меня агрессор убежал и не наступал», – заявил он.