Белорусского журналиста выдворили с Украины

С Украины за «антиукраинскую пропаганду» выдворили белорусского политического обозревателя и журналиста Павла Карназыцкого, сообщает СБУ.

СБУ обвиняет основателя новостного портала «Главновости» Карназыцкого в «деструктивной деятельности» и нелегальном проживании на Украине. Въезд на Украину ему теперь запрещен на три года, передает РИА «Новости».

Андрей Доманский, адвокат Карназыцкого, сообщил, что гражданину Белоруссии не предоставили правовую помощь – журналист был задержан, сотрудники СБУ увезли его «в неизвестном направлении». Как заявил Доманский, Карназыцкому запретили общаться с адвокатом.

По словам юриста, Карназыцкий жил на Украине с конца 1990-х годов, уехав из Белоруссии «из-за политического преследования его как журналиста». Доманский предполагает, что в Белоруссии Карназыцкий «будет задержан».

Напомним, Австрия резко раскритиковала меры Киева против журналистов.

Телеканал «112 Украина» заявил, что администрация президента Украины Петра Порошенко блокирует рассмотрение петиции о недопущении давления на свободу слова, которая еще в ноябре набрала необходимые 25 тыс. голосов.