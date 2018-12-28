Глава МИД Австрии резко раскритиковала меры Киева против журналистов

Отказ властей Украины в аккредитации австрийским журналистам является беспрецедентным событием, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«При таком необоснованном подходе Украина, к сожалению, демонстрирует отсутствие понимания важности свободы СМИ, которая является фундаментальной ценностью европейских государств», – цитирует Кнайсль RT.

По ее словам, вопросам свободы прессы и защиты журналистов будет уделено много внимания в Совете ООН по правам человека.

В среду репортер австрийской телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц сообщил, что опасается за свою жизнь в стране, где «угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины, и пытающимся соблюдать объективность».

До этого репортер ORF сообщал, что киевские власти отказали его съемочной группе в аккредитации.