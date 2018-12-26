Известный австрийский репортер на Украине заявил об опасениях за свою жизнь

Известный австрийский журналист и репортер австрийской телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц сообщил, что опасается за свою жизнь в стране, где «угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины, и пытающимся соблюдать объективность».

«На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины, и пытающимся соблюдать объективность. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», – приводит слова Вершюца в послании генеральному директору ORF и федеральному правительству Австрии ТАСС.

В частности, журналист призвал австрийские власти добиться удаления записи о себе на украинской странице в интернете «Посипака – Агент Кремля», а от Украины он потребовал прекратить свои придирки. «Я указываю на то, что на Украине есть физическая угроза не только для меня, но и для моих сотрудников», – заявил он.

В заключение он потребовал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить чинить препятствия для журналистской работы.

Ранее репортер ORF сообщал, что киевские власти отказали его съемочной группе в аккредитации. Журналист отметил, что в последнее время на Украине появилось слишком много препятствий для выполнения журналистской работы: «Страны ЕС и США, об этом знают, но молчат. Молчание ягнят надо прекратить».