Названа дата прощания с актером Дыховичным

Прощание с актером Владимиром Дыховичным пройдет в Электротеатре Станиславский 5 января, сообщила вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

«Прощание с Володей. 5 января. Суббота. 14.00. Электротеатр Станиславского. Тверская 23», – цитирует Дыховичную РИА «Новости».

Отпевание пройдет в 11.00 в храме Софии в Средних Садовниках.

Владимир Дыховичный умер на 31-м году жизни в среду. Он известен ролями в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, сериале «Бессонница».