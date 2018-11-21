Умер актер Владимир Дыховичный

Актер Владимир Дыховичный, известный по фильму «Лето» Кирилла Серебренникова, умер на 31-м году жизни, сообщила его вдова Ольга.

«RIP», – написала она в Facebook, не раскрывая подробностей произошедшего.

Позже публицист Кирилл Шулика заявил, что причина смерти актера – наркотики.

Он также рассказал, что Дыховичный был сыном покойного Ивана Дыховичного, который является героем стихотворения Владимира Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного – Ваню Дыховичного», а также племянником главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Дыховичный окончил ВГИК, снимался в картине «Лето» Кирилла Серебренникова, сериале «Бессонница». Ему было 30 лет.