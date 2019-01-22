Угнанный самолет «Аэрофлота» проверили на наличие взрывчатки

Следователи СК России произвели осмотр самолета Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», который внепланово приземлился в Ханты-Мансийске после захвата судна одним из пассажиров.

«В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено», – приводит ТАСС сообщение СК России.

Также сообщается, что в ходе осмотра следователи изъяли некие «биологические образцы», которые были направлены на исследование.

«Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – проинформировали в СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). Следователи уже допросили всех взрослых пассажиров рейса, а также членов экипажа, изъяли записи камер видеонаблюдения. Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допросы его родственников и соседей.

Напомним, во вторник пассажир рейса Сургут – Москва, находившийся в состоянии опьянения, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и заставил изменить курс самолета на Афганистан, угрожая якобы имевшимся у него оружием. Командир воздушного судна сообщил диспетчеру о захвате самолета, после чего принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали. Позднее в Сети появилось видео задержания, а также допроса задержанного.