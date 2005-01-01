Опубликовано видео допроса угонщика самолета «Аэрофлота»

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения захватил самолет Сургут – Москва, после чего был задержан во время вынужденной посадки в Ханты-Мансийске.

На коротком видео у мужчины спрашивают, был ли у него при себе телефон, на что угонщик ответил утвердительно, сообщает «Звезда», опубликовавшая видео.

По данным СК, мужчина, угнавший самолет, был пьян. Сообщалось также, что у него при себе был пистолет, однако эти сведения не подтвердили.

Пассажир требовал изменить курс самолета, после чего Boeing 737 направился в сторону Афганистана. Экипаж сумел уговорить угонщика на дозаправку в Ханты-Мансийске, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.