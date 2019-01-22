Захватившему самолет пассажиру удалось пронести на борт пистолет

Захвативший следовавший из Сургута в Москву самолет «Аэрофлота» пассажир при себе имел пистолет, об этом сообщают СМИ.

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой видно, как сотрудники спецслужб разряжают пистолет в салоне захваченного самолета. По данным канала, оружие принадлежало подозреваемому.

Напомним, находящийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир требовал изменить курс самолета «Аэрофлота, угрожая якобы имеющимся у него оружием. Boeing 737 изменил курс в сторону Афганистана по его требованию, однако экипаж сумел уговорить угонщика на дозаправку в Ханты-Мансийске.

Там злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.