Сведения о наличии пистолета у захватившего самолет пассажира не подтвердили

Данных о том, что захвативший самолет пассажир рейса Сургут – Москва пронес на борт пистолет, нет, сообщил директор по авиационной безопасности аэропорта Сургута Игорь Белоус.

Он пояснил, что официальных данных о том, что пассажир мог пронести на борт запрещенные предметы, нет, передает РИА «Новости».

«У нас усилены меры безопасности, это рабочий режим, работаем в усиленном всегда», – добавил Белоус.

Отсутствие оружия у подозреваемого подтвердили и другие источники.

«Изучили видео с посадки, у него при себе не было вещей. Спокойно прошел через интроскопы. На момент посадки выглядел адекватно, но, скорее всего, употреблял алкоголь перед вылетом – и в самолете его накрыло», – сказал один из собеседников Ura.ru.

Источник издания в ФСБ также подтвердил, что у пассажира при себе не было никакого оружия.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудники спецслужб в салоне самолета разряжают пистолет, якобы принадлежавший задержанному.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир требовал изменить курс самолета «Аэрофлота, угрожая якобы имеющимся у него оружием. Boeing 737 изменил курс в сторону Афганистана по его требованию, однако экипаж сумел уговорить угонщика на дозаправку в Ханты-Мансийске. Там злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.