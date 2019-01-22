Стало известно о содействии Лукашенко в освобождении Насти Рыбки

Белорусский президент Александр Лукашенко давал поручение заняться освобождением Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, которая является гражданкой Белоруссии, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Белоруссии», – передает ее слова «Комсомольская правда».

По ее словам, поручение должны были принять к исполнению в министерстве иностранных дел Белоруссии.

Ранее стало известно, что полиция Москвы отпустила Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова под подписку об обязательстве о явке, они остаются подозреваемыми.

Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января в аэропорту Шереметьево в рамках дела, возбужденного по статье «Вовлечение в занятие проституцией». В Минске сообщали, что Россия не уведомила о задержании гражданки Белоруссии.