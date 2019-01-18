В Белоруссии отреагировали на задержание Рыбки в Москве

Российские власти не уведомляли посольство Белоруссии о задержании гражданки республики Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), сообщил представитель дипломатической миссии.

«Пока уведомления о задержании от российских властей не было. Мы ждем», – сказали РИА «Новости» в посольстве Белоруссии.

Напомним, в Шереметьево Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в рамках дела, возбужденного по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Максимальная санкция по этой статье – шесть лет лишения свободы.

В феврале 2018 года Вашукевич и Кириллов были арестованы в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Позже обвинения сняли, а задержанных депортированы из Таиланда в Россию.