Рыбку и Лесли отпустили под подписку

Полиция Москвы решила не ходатайствовать в Нагатинский суд Москвы об аресте Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), они отпущены под подписку об обязательстве о явке, сообщила адвокат подозреваемого Светлана Сидоркина.

«Только что освободили из изолятора под обязательство о явке нашего подзащитного и Вашукевич», – сказала Сидоркина, уточнив, что оба остаются подозреваемыми, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что двух фигурантов по делу Лесли и Рыбки не стали арестовывать и отпустили под подписку о невыезде, а самих Вашукевич и Кириллова в субботу оставили под стражей еще на 72 часа.

Напомним, Рыбка уже принесла извинения бизнесмену Олегу Дерипаске, пообещав больше никак его не компрометировать.