Летчик объяснил действия командира захваченного борта Сургут-Москва

Президент фонда «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД, какие меры безопасности принимаются на воздушных судах для предотвращения их захвата, а также оценил действия командира захваченного самолета, следовавшего из Сургута в Москву.

«Командир корабля руководствовался главным требованием этой ситуации: сохранить жизнь пассажиров, не допустить в воздухе взрыва или стрельбы, что на таких скоростях и на такой высоте привело бы к их гибели. Командир принял грамотнейшее решение продиктованное международными и национальными российскими регламентами сделать посадку на одном из ближайших аэродромов над которым проходил в данный момент», – сказал Смирнов.

Собеседник считает, что совершить посадку для дозаправки с одной стороны было уловкой командира, а с другой вынужденной мерой – судно действительно не долетело бы до Афганистана из-за нехватки топлива.

«До Кабула из Сургута лететь на час больше чем до Москвы, они заправлялись на три часа полета, а там надо на четыре. Они бы не долетели из-за отсутствия керосина и упали бы где-нибудь в Казахстане, но с другой стороны командир понимал, что земля тоже работает по регламентам и будет готова к встрече самолета, к освобождению заложников и задержанию преступника», – пояснил Смирнов.

Методов предотвращения захвата самолета, по словам собеседника, много и капитан судна воспользовался одним из них. «Этот метод полностью оправдан, нельзя же командиру корабля бросаться и лететь туда куда скажут захватчики», – заметил летчик.

Разглашать остальные методы борьбы с захватами воздушных судов Смирнов отказался в целях безопасности. «Зачем озвучивать вещи, которые будут помогать негодяям и отдельным идиотам избегать этих уловок? Этого лучше не делать, чтобы не обучать террористов правильно действовать», – сказал Смирнов.

Собеседник подчеркнул, что, начиная с училища пилотов и бортпроводников регулярно обучают действовать в нештатных ситуациях. Все международные документы по борьбе с захватом воздушного судна, а также национальные правила безопасности четко, ясно и жестко регламентируют действия персонала как летного, так и наземного что надо делать в таких случаях, отметил эксперт.

«Бортпроводники даже в большей степени владеют приемами работы с подобными людьми, чем пилоты. Командиру корабля из соображения безопасности не стоит покидать рабочее место, но все действия бортпроводники согласовывают с ним», – подчеркнул Смирнов.

Напомним, находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир пытался прорваться в кабину пилотов Boeing 737 компании «Аэрофлот», следовавшего из Сургута в Москву. Угрожая пистолетом, пассажир потребовал от пилотов изменить курс и направить лайнер в Афганистан. Силовики задержали ранее судимого жителя Сургута во время вынужденной посадки судна в Ханты-Мансийске.