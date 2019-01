Американские СМИ признали нарушение ДРСМД со стороны США

США заявляют, что Россия в одностороннем порядке нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако американским политикам и экспертам не приходит в голову, что именно Вашингтон подтолкнул Москву к нарушению, пишет журнал The Nation.

В статье The Nation критике подвергается материал издания The New York Times, в котором вся вина за прекращение договора возлагается на Россию с ее ракетой 9М729, способной нести ядерные боеголовки, и которая якобы испытывалась на дистанции от 500 до 5,5 тыс. километров, что противоречит ДРСМД, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что вопрос рассматривается журналистами The New York Times односторонне. Так, например, они скрыли ряд фактов от своих читателей, а также опираются на заявления «независимых» экспертов.

Кроме того, они не рассказали об американской системе противоракетной обороны «Иджис», которую сейчас активно размещают в Восточной Европе. Данная система состоит из мощной радиолокационной системы и комплекса из приблизительно 64 контейнеров с ракетами. Будучи установленными на борт корабля, эти контейнеры группируются в восемь стандартных модулей.

Стандартные контейнеры и модули спроектированы для пуска противовоздушных, противоракетных и крылатых ракет. Система предназначена для морского базирования, однако недавно она была размещена на суше в Румынии, и вскоре появится и на территории Польши.

Американские военные утверждают, что «Иджис» не противоречит ДРСМД, так как у нее нет «программного обеспечения, аппаратных средств управления огнем, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры», необходимой для запуска атакующих крылатых ракет.

Тем не менее, как отмечает The Nation ссылаясь на общедоступный доклад Пентагона, незначительные модификации могут в короткие сроки превратить «Иджис» в систему, которая сможет запускать ракеты и почти не уступающую российской 9М729.

Указывается, что Москва могла рассматривать размещение этой системы как подготовку к нарушению ДРСМД, из-за чего и последовала разработка 9М729.

Опасения России также подкрепляются и тем фактом, что радар «Иджиса» не пригоден для идентификации баллистических ракет дальнего радиуса действия; это значит, что он направлен на средние и малые дистанции.

В заключение The Nation подчеркивает, что хоть России возможно и нарушает ДРСМД, американские эксперты и военные, и особенно журналисты The New York Times, должны задаться вопросом, не мог ли Вашингтон сделать что-то такое, что спровоцировало Москву на ответные действия, и затем уже искать выход из сложившейся политической напряженности.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что США должны обеспечить «выживаемость» ДРСМД и выполнить свою часть обязательств по документу; в противном же случае ответственность за слом соглашения ляжет на Вашингтон.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обращался с призывом к России и США продолжить переговоры по сохранению этого договора.