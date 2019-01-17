Россия призвала США выполнить свои обязательства по ДРСМД

Соединенные Штаты должны обеспечить «выживаемость» Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выполнить свою часть обязательств по документу, в противном случае ответственность за слом соглашения ляжет на Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«США должны обратиться к собственным аспектам выполнения договора для того, чтобы обеспечить его выживаемость», – приводит его слова РИА «Новости».

«Если они к этому не готовы, если мы будем и дальше наблюдать стремление переложить всю ситуацию с больной головы на здоровую, то мы, естественным образом, сделаем вывод о том, что для США ДРСМД не нужен, он спутывает США по рукам и ногам в части развития подобных систем», – подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, России непонятна нынешняя линия США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, неясно, хочет ли Вашингтон слома соглашения или намерен совместно работать над его сохранением. Он подчеркнул, что для России «остается открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению ДРСМД».

Рябков сообщил, что США до сих пор так и не предоставили Москве объяснения по поводу ракеты системы 9М729, которая якобы нарушает ДРСМД. «Мы договор выполняем в полном объеме, без изъятий, без исключений, без отклонений от требований», – подчеркнул он.

Он отметил, что Вашингтон продолжает преподносить партнерам фейки, обвиняя Москву в новых нарушениях договора. «Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию, которая не содержит предметной работы с нами. Это все скармливатся коллегам США по НАТО в качестве истины в последней инстанции» – сказал Рябков.

Ранее в США заявили, что исполнение предложений России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) невозможно проконтролировать.