США объяснили невозможность согласиться с предложениями России по ДРСМД

Исполнение предложений России по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) невозможно проконтролировать, утверждает замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

«Все предложения, которые сделала российская делегация вчера, никакие из них, и я подчеркиваю, никакие из, цитирую, «прозрачных мер» невозможно проконтролировать в рамках действующего режима контроля над вооружением», – передает ее слова «Интерфакс».

Она добавила, что для США недостаточно визуально осмотреть российскую ракету, которую они подозревают в нарушении параметров договора о РСМД, чтобы убедиться в дальности ее действия, передает ТАСС.

«Увидеть ракету – не означает подтвердить, какая у нее дальность действия. И это нарушение договора. У них есть система, дальность действия которой превышает разрешенную в рамках договора», – заявила Томпсон.

По ее словам, то же самое можно сказать про наблюдение за тестовым запуском российских военных, так как они сами выберут «и пусковую систему, и ракету».

«Все это должно быть проверяемым», – отметила она.

Напомним, 2 февраля США начнут процесс выхода из договора о РСМД. Вашингтон заявил, что дает России полгода для «подтверждения выполнения договора». При этом Госдеп уже анонсировал разработку запрещенных договором ракет.