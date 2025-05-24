При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Береговая охрана Японии открыла стрельбу возле Кунашира без предупреждения
Учебные стрельбы с участием японской береговой охраны к западу от Кунашира были срочно прекращены после того, как выяснилось, что предупредительное оповещение не было выпущено.
Береговая охрана Японии без предварительного оповещения провела учебные стрельбы к западу от острова Кунашир, передает ТАСС. Было произведено 66 выстрелов из пулемета калибра 13 мм и два выстрела сигнальными ракетами. После стрельбы экипаж заметил, что не опубликовал предупреждение на официальных ресурсах, из-за чего учения были немедленно прекращены.
В управлении береговой охраны города Немуро заявили, что проведут дополнительный инструктаж по безопасности для персонала, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Отмечается, что во время стрельбы в районе не находились другие суда, пострадавших и ущерба не зафиксировано.
На данный момент от России не поступало официальных извещений или протестов по поводу случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил. Япония пообещала отреагировать на поездку румынского посла на Курилы. Россия не разрешила Японии вылов рыбы в районе Кунашира.