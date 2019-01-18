Глава ООН обратился к России и США по поводу ДСРМД

Взгляд
18 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые скандальные судьи

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые скандальные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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«Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Главная загадка для стoрoннегo наблюдателя – структура и спoсoб oрганизации «жилетoв». Дo сих пoр никтo не мoжет сфoрмулирoвать, где нахoдятся центры кooрдинации манифестантoв, какoвo ядрo движения, ктo егo лидеры. Подробности...
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В России платят слишком много налогов

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Обычный работник офшорами не пользуется. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Глава ООН обратился к России и США по поводу ДСРМД

          18 января 2019, 21:31

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обратился с призывом к России и США продолжить переговоры по сохранению ДРСМД.

          «Наша позиция ясна, считаем очень важным сохранение ДРСМД. Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого все еще остается время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

          В четверг замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны обеспечить «выживаемость» Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выполнить свою часть обязательств по документу, в противном случае ответственность за слом соглашения ляжет на Вашингтон.

          Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России нет надобности строить наземную ракету меньшей и средней дальности наземного базирования, поскольку страна имеет на вооружении морские и воздушные комплексы с похожими характеристиками.


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