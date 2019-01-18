Глава ООН обратился к России и США по поводу ДСРМД

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обратился с призывом к России и США продолжить переговоры по сохранению ДРСМД.

«Наша позиция ясна, считаем очень важным сохранение ДРСМД. Понимаем, что существуют некоторые вопросы, которые нужно решить, для этого все еще остается время, поэтому мы активно призываем стороны продолжить переговоры для сохранения договора», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

В четверг замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны обеспечить «выживаемость» Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выполнить свою часть обязательств по документу, в противном случае ответственность за слом соглашения ляжет на Вашингтон.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России нет надобности строить наземную ракету меньшей и средней дальности наземного базирования, поскольку страна имеет на вооружении морские и воздушные комплексы с похожими характеристиками.