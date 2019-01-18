Лавров объяснил, почему Россия не создает ракеты тайком

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что у России нет надобности строить наземную ракету меньшей и средней дальности наземного базирования, поскольку страна имеет на вооружении морские и воздушные комплексы с похожими характеристиками.

«Когда договор (по РСМД) подписывали, у нас их не было, а сейчас мы их создали – ракеты средней и меньшей дальности воздушного и морского базирования, которые абсолютно легитимны, легальны. И у нас нет нужды какой-то создавать тайком вариант этой ракеты наземного базирования. Это было бы даже просто нерационально», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что те, кто обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, «не учитывают, что у нас по большому счету такие ракеты есть морского и воздушного базирования, что договором не запрещено».

В четверг замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны обеспечить «выживаемость» Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выполнить свою часть обязательств по документу, в противном случае ответственность за слом соглашения ляжет на Вашингтон.