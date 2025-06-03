Япония приступила к обсуждению участия в системе ПРО США

Япония рассмотрела возможность сотрудничества с США по ПРО «Золотой купол»

Tекст: Денис Тельманов

Правительство Японии приступило к рассмотрению сотрудничества с США в разработке противоракетной системы «Золотой купол», сообщает газета Nikkei.

По данным издания, в мае эту тему японский премьер-министр Сигэру Исиба обсудил с Дональдом Трампом в телефонном разговоре. Предполагается, что совместные работы затронут исследования искусственного интеллекта и квантовых вычислений для отслеживания ракет.

Участие Японии в проекте сможет стать для Токио важным аргументом в торговых переговорах с США, где обсуждается вопрос таможенных пошлин. Япония рассчитывает продемонстрировать свой вклад в безопасность региона и добиться уступок от американской администрации.

В публикации подчеркивается, что новая система ПРО может повысить безопасность в Восточной Азии и защитить Японию от угроз со стороны Китая, России и КНДР, которые ведут разработку гиперзвуковых и баллистических ракет. Газета приводит слова Трампа о том, что США намерены завершить «работу, начатую Рональдом Рейганом», и создать систему с близким к 100% уровнем перехвата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США возродили идею создания глобальной космической системы противоракетной обороны на основе переработанной Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана.

Текущий проект Golden Dome («Золотой купол») не будет завершен в ближайшие три года, поскольку на этот срок запланирована лишь подготовка к испытаниям космического оружия. Российский МИД предупредил, что программа «Золотой купол» может привести к подрыву основ глобальной стратегической стабильности.