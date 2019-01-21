Главы крупнейших компаний перестали верить в рост мировой экономики

По итогам проводимого перед Всемирным экономическом форумом в Давосе 22-го ежегодного опроса PwC, количество руководителей крупнейших мировых компаний (СЕО), ожидающих сокращения темпов роста мировой экономики, увеличилось в шесть раз.

По данным «Интерфакса», это является рекордным скачком пессимистичных настроений. 30% опрошенных уверены, что мировой экономический подъем замедлится в течение года. Год назад так считали лишь 5% респондентов. Больше всего оптимистичные ответы сократились в США: с 63% до 37% за год.

Только 35% СЕО уверены в перспективах роста своих компаний в ближайшие 12 месяцев. Число таких руководителей сократилось по сравнению с прошлым годом на 7%.

В Китае уровень уверенности уменьшился с 40% до 35%, в США – с 52% до 39%, а в Германии – с 33% до 20%. В качестве основных причин пессимистичных настроений назывались введение новых пошлин и торговые конфликты.

В опросе приняли участие 1 тыс. 378 СЕО крупных компаний из 91 страны мира, при этом 59% из них являются частными. Опрос проводился в сентябре и октябре 2018 года.