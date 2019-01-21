Тереза Мэй представила план «Б» по Brexit

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21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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В Германию вернулись методы Штази

«Альтернативе для Германии» удалось спровоцировать резкую ненависть немецкого истеблишментаФото: Reinhard Krause/Reuters
В попытке притормозить рост популярности «Альтернативы для Германии» власти страны применяют к ней откровенно тоталитарный прессинг. Вместо того чтобы бороться с террористами, контрразведка ФРГ ищет компромат на одну из крупнейших партий страны. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Репродуктивное безумие в пензенской области

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглаве администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...

Российско-турецкая гибридная дружба

Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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          Тереза Мэй представила план «Б» по Brexit

          21 января 2019, 21:21

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила парламенту страны план «Б» по Brexit, сообщает телеканал Sky News.

          По ее словам, правительство будет более гибко искать консенсуса с парламентом, а также предоставит гражданам Великобритании и ЕС гарантии прав. Мэй пообещала стремиться урегулировать проблему пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией, найти способ избежать «жесткой» границы, сообщают «Ведомости».

          «Мы будем соблюдать права британского народа и покинем Евросоюз таким образом, чтобы это принесло пользу каждой части нашего Соединенного Королевства и каждому гражданину нашей страны», – сказала Мэй.

          По ее словам, кабмин решил отменить сбор за регистрацию на территории Великобритании граждан ЕС, который сейчас составляет 65 фунтов стерлингов. Он необходим для европейцев, которые решили остаться жить и работать в Британии после Brexit.

          Она также назвала денонсацией результатов референдума о Brexit исключение возможности выхода из ЕС без сделки. Мэй назвала единственно правильным решением одобрить согласованную сделку.

          Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что Тереза Мэй втянула парламент в «день сурка», потому что ее план «Б» «выглядит удивительно похожим на план A».

          «Похоже, что правительство все еще не смирилось с масштабом поражения на прошлой неделе», – сказал Корбин.

          Обсуждение и голосование по предложенным поправкам в палате общин состоится 29 января.

          На прошлой неделе правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе голосования, состоявшегося в Палате общин, преодолело вотум недоверия, вынесенный Лейбористской партией. После этого правительство Мэй обязали 21 января представить парламенту «план Б» по Brexit.

          Перед этим парламент Британии отверг предложенную Мэй сделку с ЕС по Brexit.


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