Тереза Мэй представила план «Б» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила парламенту страны план «Б» по Brexit, сообщает телеканал Sky News.

По ее словам, правительство будет более гибко искать консенсуса с парламентом, а также предоставит гражданам Великобритании и ЕС гарантии прав. Мэй пообещала стремиться урегулировать проблему пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией, найти способ избежать «жесткой» границы, сообщают «Ведомости».

«Мы будем соблюдать права британского народа и покинем Евросоюз таким образом, чтобы это принесло пользу каждой части нашего Соединенного Королевства и каждому гражданину нашей страны», – сказала Мэй.

По ее словам, кабмин решил отменить сбор за регистрацию на территории Великобритании граждан ЕС, который сейчас составляет 65 фунтов стерлингов. Он необходим для европейцев, которые решили остаться жить и работать в Британии после Brexit.

Она также назвала денонсацией результатов референдума о Brexit исключение возможности выхода из ЕС без сделки. Мэй назвала единственно правильным решением одобрить согласованную сделку.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что Тереза Мэй втянула парламент в «день сурка», потому что ее план «Б» «выглядит удивительно похожим на план A».

«Похоже, что правительство все еще не смирилось с масштабом поражения на прошлой неделе», – сказал Корбин.

Обсуждение и голосование по предложенным поправкам в палате общин состоится 29 января.

На прошлой неделе правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе голосования, состоявшегося в Палате общин, преодолело вотум недоверия, вынесенный Лейбористской партией. После этого правительство Мэй обязали 21 января представить парламенту «план Б» по Brexit.

Перед этим парламент Британии отверг предложенную Мэй сделку с ЕС по Brexit.