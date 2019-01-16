Британский парламент отказался выражать недоверие правительству Мэй

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе голосования, состоявшегося в Палате общин, преодолело вотум недоверия, вынесенный кабинету министров Соединенного Королевства оппозиционной Лейбористской партией.

Поддержку кабинету министров Терезы Мэй выразили 325 депутатов нижней палаты британского парламента, против высказались 306 народных избранников, передает ТАСС.

По словам самой Мэй, отставка кабмина и проведение досрочных выборов не отвечают национальным интересам Соединенного Королевства, так как не гарантируют, что какая-либо партия сможет добиться явного большинства. В такой ситуации переговоры по Brexit останутся в тупике, утверждает премьер-министра Великобритании.

Теперь правительство Мэй должно определиться с дальнейшими шагами и уже 21 января представить парламенту «план Б» по Brexit.

Напомним, накануне парламент Британии отверг предложенную Мэй сделку с ЕС по Brexit. После этого в Еврокомиссии призвали приготовиться к неконтролируемому выходу Британии из Евросоюза.