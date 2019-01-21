Ляшко выдвинулся в кандидаты на пост президента Украины

Делегаты съезда «Радикальной партии Олега Ляшко» приняли решение о выдвижении Ляшко в качестве кандидата на пост президента Украины, сообщают СМИ.

Решение было принято 21 января, передает «Украинская правда».

«Как мы объединили Украину здесь на съезде, мы так объединим и в реальной жизни. Моя цель в президентском кресле – объединить страну, людей, нацию. Наша миссия изменить страну, дать возможность людям зарабатывать, освободить территории, восстановить мир и восстановить Украину. Мы имеем абсолютно четкий план», – заявил Ляшко.

Политик заверил, что после его избрания он пересмотрит все международные соглашения, по которым страна поставляет сырье и рабочую силу за рубеж.

«Мы сократим численность парламента до 250 человек и запретим больше двух раз баллотироваться в Верховную раду. В парламенте будет молодежь, пенсионеров нам хватит», – пояснил кандидат.

Он также пообещал вернуть смертную казнь для коррупционеров, предателей и террористов, увеличить зарплаты и «не стать на колени перед агрессором».

«Я верну украинцам право избирать судей. Приму закон о процедуре импичмента президента», – резюмировал политик.

Ранее соцопрос показал, что в рейтинге кандидатов в президенты Украины лидирует Юлия Тимошенко, на втором месте разместился комик Владимир Зеленский, на третьем – сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, на четвертом – Анатолий Гриценко (8,8%), на пятом – нынешний украинский лидер Петр Порошенко.