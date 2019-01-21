Электронные письма о бомбах в Магнитогорске рассылали из-за границы

Сообщения о готовящихся взрывах в Магнитогорске пришли из-за границы, заявил мэр города Сергей Бердников.

«Такие сообщения с небольшой регулярностью происходят: и самолеты минируют, когда кто-то опоздал... И сегодня есть повод. Да, такая информация есть – по разным заведениям пришли уведомления, службы этой рассылкой занимаются. Они (учреждения) все были проверены. На сегодняшний момент ни одно из них (сообщений о взрывах) не подтвердилось», – сообщил Бердников, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что электронные письма были разосланы в местную больницу, школу и еще несколько учреждений. По его словам, все сообщения будут «отрабатываться соответствующими службами по полной программе».

«Корни этих обращений уходят за границу, они (отправители), может быть, и не знают, где находится Магнитогорск», – добавил мэр.

Ранее руководство Магнитогорска назвали спамом анонимные сообщения о якобы готовящихся в городе взрывах и призвали жителей не паниковать. В региональном УФСБ сообщали, что проводят проверку сообщений.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.