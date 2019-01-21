Власти Магнитогорска ответили на сообщения о готовящихся взрывах

Власти Магнитогорска назвали спамом анонимные сообщения о якобы готовящихся в городе взрывах и призвали жителей не паниковать.

«В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых – дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение», – говорится в сообщении городской администрации.

Власти просят горожан «не поддаваться на провокации и не паниковать», передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник жители Магнитогорска сообщили о массовой рассылке на электронную почту угроз о якобы подготовке в городе терактов. Распечатанное типовое письмо опубликовал один из горожан в паблике «Черное& Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». Из-за сообщений о заложенных бомбах уже эвакуировали городскую больницу №1 и школу №62, пишет Ura.ru.

В управлении ФСБ по Челябинской области подтвердили информацию о полученных письмах. В пресс-службе управления ФСБ пояснили, что сейчас вместе с другими ведомствами они проводят проверку.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.