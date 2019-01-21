В Израиле сообщили о контакте с российскими военными во время ударов по Сирии

Взгляд
21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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Украине предсказали глобальную катастрофу

Прогноз украинских ученых напоминает сценарий голливудского фильма катастрофФото: Doosaboo Film
Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...

Невозможно представить китайского Солженицына

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
Обсуждение: 198 комментариев

Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету, мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          В Израиле сообщили о контакте с российскими военными во время ударов по Сирии

          21 января 2019, 11:25

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Военные Израиля задействовали линию связи с российскими коллегами во время ночных бомбардировок в Сирии, заявил представитель армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

          «Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью», – сообщил Конрикус, передает РИА «Новости».

          Напомним, Израиль минувшей ночью нанес удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках.

          Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана.

          Жертвами авиаударов Израиля по Сирии стали четыре человека, еще шестеро сирийских военных получили ранения.


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