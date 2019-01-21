В Израиле сообщили о контакте с российскими военными во время ударов по Сирии

Военные Израиля задействовали линию связи с российскими коллегами во время ночных бомбардировок в Сирии, заявил представитель армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

«Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью», – сообщил Конрикус, передает РИА «Новости».

Напомним, Израиль минувшей ночью нанес удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках.

Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана.

Жертвами авиаударов Израиля по Сирии стали четыре человека, еще шестеро сирийских военных получили ранения.