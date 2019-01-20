Евросоюзу пригрозили большой ценой за «трусливую беспринципность» в Сирии

Поведение Евросоюза в Сирии можно охарактеризовать как «трусливая беспринципность», за которую придется заплатить большую цену, заявил депутат Европарламента Михель Раймон.

Он отметил, что вторжение Турции в районы, где находятся курдские ополченцы, приведет к освобождению сотен террористов-выходцев из ЕС и их возвращению в Европу, сообщают «Известия» со ссылкой на Der Standart.

Евродепутат заявил, что ЕС безучастен к ситуации в регионе, а помощь оказал только со сделкой с Анкарой по беженцам. Теперь, считает Раймон, Турция может угрожать новой волной мигрантов и шантажировать ЕС.

Добавим, что Евросоюзу предлагали принять более активное участие в разрешении ситуации в Сирии. Так, в ООН в начале октября заявили, что многие западноевропейские страны заинтересованы в том, чтобы остановить поток мигрантов с Ближнего Востока, поэтому будут готовы профинансировать программу разоружения боевиков в Сирии.