Родственники рассказали о погибших в маршрутке в Магнитогорске

Знакомые и родственники рассказали о жизни Махмуда Джумаева и Альмира Абитова, якобы погибших при возгорании маршрутки в Магнитогорске.

Махмуд Джумаев родом из узбекского города Ургут, где до сих пор живут его близкие, сообщает «Московский комсомолец».

В соцсетях у Джумаева размещены две фотографии с детьми и с супругой, в друзьях – всего 16 человек, большинство которых из Узбекистана.

Его супруга Олеся Антоненкова ранее говорила журналистам, что год назад он заинтересовался религией и оставил семью. У нее в соцсетях множество фотографий семьи, однако все – до 2015 года.

Родственник мужчины Бахтиер Маматкулов рассказал, что семья Джумаева положительная: мама – учитель, папа – архитектор. 29 декабря он собирался поздравить Джумаева с днем рождения, но тот удалится с сайта, а дозвониться не получилось.

О смерти родственника Маматкулов узнал после звонка его жены.

«Сказала, что его убили в маршрутке. <...> Но без подробностей. Я толком ничего не понял. Когда начал ее переспрашивать, она меня почему-то заблокировала в сети», – сказал он.

В администрации и полиции Ургута ничего не слышали о взрыве в Магнитогорске, российские правоохранительные органы к ним за помощью не обращались.

Вторым погибшим в маршрутке называют 39-летнего Альмира Абитова, который живет в селе Кирса, в 20 километрах от Магнитогорска. Он женат, воспитывает четырех детей.

СМИ сообщали, что несколько лет назад он познакомился с Джумаевым, после чего ударился в религию, бросил пить.

После взрыва дома он пропал. Сводный брат Абитова рассказал, что у его матери брали образец ДНК, но семье не сообщали, что он погиб в маршрутке.

1 января в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 96 погибли три человека. Тут же появились слухи о связи этого инцидента с обрушением многоквартирного дома после взрыва бытового газа. Но власти эти слухи опровергали.